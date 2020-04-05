Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yayÄ±mlanan anma mesajÄ±nda, "5 Nisan 1926 tarihinde Sakarya'nÄ±n Hendek ilÃ§esinde dÃ¼nyaya gelen, kulÃ¼bÃ¼mÃ¼ze hem futbolcu hem de baÅŸkan olarak uzun yÄ±llar hizmet eden ve sayÄ±sÄ±z baÅŸarÄ±ya imza atan, beyefendi kiÅŸiliÄŸiyle tÃ¼m sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan onursal baÅŸkanÄ±mÄ±z SÃ¼leyman Seba'yÄ± 94. yaÅŸ gÃ¼nÃ¼nde saygÄ±yla ve rahmetle anÄ±yoruz." denildi.

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼nde uzun yÄ±llar baÅŸkanlÄ±k yapan Seba, 13 AÄŸustos 2014'te vefat etmiÅŸti.