Sultanlar Ligi isim sponsoru Misli.com oldu!

İddaa sektörünün en hızlı büyüyen markası olan Misli.com ile TVF arasında yapılan Sultanlar Ligi isim sponsorluğu anlaşması bugün resmen imzalanıyor.

TVF Başkanı Mehmet Üstündağ;

Erdoğan Demirören her zaman bize destek vermiştir. Bizim A Milli maçlarımızı Kanal D ekranlarından yayınlayarak bize destek verdi. Şimdi de değerli Sinan kardeşim var. Ona çok sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Misli CEO'su Burak Bey'e de teşekkür ediyorum. Ben Türk voleybolu adına hayırlı olsun diyorum. Biz ülke olarak çok şanslıyız. Bütün ülkelerin cumhurbaşkanlarından çok daha fazla spora ilgili bir cumhurbaşkanımız var. Hangi maçı nasıl kazandığımızı, sayıları kimlerin aldığını takip ettiğini söyledi. Eda kardeşimizle de bir telefon görüşmesi yaptı. Tesis sıkıntısından bahsetti kendileri. Büyük bir salonun voleybola yakışacağını söyledi. Selim Sırrı Spor Salonu'nu daha da büyütmek için görüş ve talimat belirtti.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay;

Türkiye'de voleybol sporuna daha fazla katkıda bulunmak ve ülkemiz kadınlar voleybolunu desteklemek amacıyla Sultanlar Ligi'nin isim sponsoru olmak bizi çok heyecanlandırıyor.

Misli.com CEO'su Burak Şimşek;

"Misli.com Sultanlar Ligi" maçları sitemizden ücretsiz olarak canlı yayınlanacak.