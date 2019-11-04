Sumudica: "Galatasaray'a karşı kaybedersek..."

Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 90+4'te bulduğu golle 2-1 mağlup eden Gaziantep FK'da teknik direktör Sumudica açıklamalarda bulundu.

"6 puan alırsak ilk yarı için hedeflediğimiz puana ulaşacağız"

"Bugün takım yorgundu, fiziksel olarak iyi değildi. Kupa maçında da aynı kadroyla oynadık ve bu nedenle bugün çok zorlandık. İlk yarının bitimine 7 hafta var, bu sürede 6 puan alırsak ilk yarı için hedeflediğimiz puana ulaşacağız"

Muhabirin "Haftaya Madrid'den dönen Galatasaray ile oynayacaksınız. Bu maçla ilgili yorumunuz nedir? sorusuna Rumen hoca, "Galatasaray'a karşı kaybedersek sonuçta Galatasaray'a karşı kaybetmiş olacağız. Galatasaray'ın derin bir kadrosu var. Onlar da biz de kazanmak için oynayacağız" yanıtını verdi.

"Bu 3 puanı hak etmediğimiz bir maçtı"

Önemli bir 3 puan kazandıklarını ifade eden Marius Sumudica, "Çok büyük bir 3 puan kazandık. Ama bu 3 puanı hak etmediğimiz bir maçtı. Bazen futbolda bu tür sonuçlar olabiliyor. Fiziksel olarak iyi değildik. Haftanın içi kupa maçı oynadık ve buradaki 5-6 futbolcu oynamıştı. Bu sebepten takımı yenileyemedim. Sakat ve cezalı çoktu. İki kadro kurmak için yeterli derinliğe sahip değilim. Bazen Allah size yardım ediyor. Son dakikada attığımız gol ile kazandık. Antrenmanda çalıştığımız organizasyondan golü bulduk. 15 puan yaptık. Takımımız çok az rahatladı. Cumartesi günü oynayacağımız Galatasaray maçına odaklanacağız" dedi.