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HaberlerGazişehir Gaziantepspor Haberleri Sumudica: "Karşı takımın oyuncusu benimle diyaloğa girdi"
02.02.2020 - 20:28 | | AA

Sumudica: "Karşı takımın oyuncusu benimle diyaloğa girdi"

Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, taktiksel olarak güzel bir maç çıkardıklarını ve önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Sumudica: "Karşı takımın oyuncusu benimle diyaloğa girdi"

Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği lider Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, taktiksel olarak güzel bir maç çıkardıklarını ve önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, lig liderini taraftarlarının desteğiyle yenebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. 

Kulüp yönetiminin kendisine inandığını ifade eden Sumudica, şöyle konuştu: 

"Bu galibiyeti başkanımıza armağan ediyorum. Küçük bir ameliyat geçirdi. Ayrıca eski başkanımız Adil Konukoğlu'na da armağan ediyorum. İlk olarak oyuncularımı tebrik ediyorum. Kalecimiz harika maç çıkardı. Oyuncularımız, terlerinin son damlasına kadar savaştı. Taktiksel olarak güzel bir maç çıkardık. Taraftarlarımızın futbolu çok sevdiğini gördüm. Takımımızın arkasında itici bir güç oldular. Bu galibiyeti hak ettik. İlk sıradaki takıma karşı kazandık. 3-4 galibiyet daha alırsak, buraya geldiğimde verdiğim sözü tutmuş olurum. Karşı takım ailem bile olsa hiç düşünmeden sonuna kadar mücadele ederim. Karşı takımın oyuncusu benimle diyaloğa girdi. Ben de cevabını verdim ve üzerime yürüdü. Ben onların alanına bile geçmemiştim. Rakip takımın teknik heyeti bizim alana girdi. Çok tecrübeleri bir hocaları var. Kendisine saygı duyuyorum."

Sumudica: Karşı takımın oyuncusu benimle diyaloğa girdi

 

 
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