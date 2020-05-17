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17.05.2020 - 15:19 | | FANATİK

Sumudica: Lig başlamazsa 10. kattan atlarım

Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'dan olay açıklamalar. Liglerin yeniden başlatılmasını gerektiğini söyleyen Romen teknik adam “14 gün karantinada kaldıktan sonra liglerin yeniden başlamayacağını söylerlerse kendimi 10. kattan aşağı atarım” şeklinde konuştu...

Sumudica: Lig başlamazsa 10. kattan atlarım
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Corona Virüs sürecinin hemen başında özel uçakla ülkesine giden gündemden düşmeyen Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'dan olay açıklamalar geldi.

Romen gazeteci Emanuel Roşu’ya açıklamalarda yapan Sumudica çarpıcı sözler kullandı.

Liglerin yeniden başlatılmasını isteyen Sumudica “Romanya’dan Türkiye’ye geri döndüm. 14 gün karantina sürem devam ediyor. 14 gün karantinada kaldıktan sonra liglerin yeniden başlamayacağını söylerlerse kendimi 10. kattan aşağı atarım” ifadelerini kullandı.

Sumudica, iki gün önce yaptığı açıklamada da Türkiye’ye dönerek sağlığını riske attığını söylemişti.

Sumudica: Lig başlamazsa 10. kattan atlarım

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