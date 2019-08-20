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20.08.2019 - 12:37 | | GAZİANTEP (AA)

Sumudica milli arayı işaret etti

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'deki ilk sınavını Fenerbahçe'ye karşı veren Gazişehir Gaziantep, farklı mağlubiyetle lige kötü başladı.

Sumudica milli arayı işaret etti
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1988 yılında kurulan Gaziantep ekibi, geçen sezon TFF 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'u penaltılarda eleyerek, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösterme imkanı yakaladı.

Teknik direktörlük görevine Marius Sumudica'yı getiren ve futbolcularda önemli değişikliğe giden kırmızı-siyahlılar, ligdeki ilk maçını da dün deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı verdi. Gaziantep ekibi, mücadelede rakibine 5-0'lık farklı skorla mağlup oldu.

Sumudica umutlu

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Fenerbahçe karşısında kendilerine yakışmayan bir oyun sergilediklerini söyledi.

Çok üzgün olduğunu ifade eden Sumudica, "Bu kötü sonuç için taraftardan özür diliyorum. Ama bunun telafisi için de herkese söz veriyorum." dedi.

Süper Lig'i kaldırabilecek güçlü bir takım kurabilmek için 17 transfer yapıldığını belirten Sumudica, şöyle konuştu:

"Yeni bir takımız. O yüzden aile olgusunu kısa zamanda oluşturup, bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Bu anlamda geçmişi unutup, Gençlerbirliği maçına odaklanacağız. Fenerbahçe karşısında oyuncularımın birbirini çok fazla tanımamasından dolayı da sıkıntı yaşadık. Aile ortamını sağladığımızda tam bir takım olarak iyi mücadele edeceğimize inanıyorum. Şu an önceliğimiz Gençlerbirliği maçı. Bu zorlu maçı kayıpsız geçip, eksikliklerimizi giderebilmek için milli takım arasını bekleyeceğiz. Milli takım arasından sonra iyi bir görüntü veririz."

 

 

 

 

 

 

 

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