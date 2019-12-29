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29.12.2019 - 14:09 | | GAZİANTEP (İHA)

Sumudica zatürre oldu! Malatya maçında yok...

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, rahatsızlığı nedeniyle bugün oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçında takımının başında yer alamayacak.

Sumudica zatürre oldu! Malatya maçında yok...
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Geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçının ardından ülkesi Romanya'ya giden ve burada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya zatürre teşhisi konuldu. Rahatsızlığı nedeniyle günlerdir Romanya'da hastanede olan ve bu nedenle Türkiye'ye dönemeyen Sumudica, bugün oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçında takımının başında yer alamayacak.

Sumudica zatürre oldu Malatya maçında yok...

Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüzün başarılı Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın geçtiğimiz günlerde yaşadığı zatürre rahatsızlığı sebebiyle, doktorlarından Yeni Malatyaspor karşılaşmasında takımının yanında olabilmesi adına olumlu bir rapor alınamamıştır. Teknik Direktörümüz Marius Sumudica'nın rahatsızlığı şiddetli bir şekilde devam etmiş olup, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kulübedeki görevini yapamayacaktır. Takımımız bu karşılaşmada yardımcı antrenörlerimizden Cristian Petre yönetiminde sahaya çıkacaktır. Teknik Direktörümüz Marius Sumudica'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.

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