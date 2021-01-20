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HaberlerRizespor Haberleri Sumudica'dan Gaziantep FK galibiyeti sonrası flaş açıklama: Korkuyordum!
20.01.2021 - 19:52 |

Sumudica'dan Gaziantep FK galibiyeti sonrası flaş açıklama: Korkuyordum!

Çaykur Rizespor'a teknik direktör olan Marius Sumudica, 3-0 kazandıkları Gaziantep maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sumudica'dan Gaziantep FK galibiyeti sonrası flaş açıklama: Korkuyordum!
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Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü olan Marius Sumudica, Rumen basınına Gaziantep'e karşı 3-0 kazandıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Sumudica, "Normal olarak bu galibiyetten ötürü çok mutluyum. Bu maçtan çok çekiniyordum, korkuyordum. Çünkü, Gaziantep çok güçlü bir takım. Bunu çok iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Rumen teknik adam, "Gaziantep, 28 maç sonra ilk kez gol atamadı. Rizespor, bunu başardı. Bu tamamen yeni oyuncularımın başarısıdır. Yeni oyuncularımla zoom üzerinden 2 kez görüştüm. Ben imzayı attıktan sonra bugün onlarla konuştum ve konuştuğum her şeyi başardılar. Onları oynadıkları oyun ve aldıkları 3 puandan ötürü tebrik ediyorum. Takım kaptanı ve takım arkadaşları, maçtan sonra beni antrenman sahasında görmek için sabırsızlandıklarını söyledi." diyerek sözlerini sürdürdü.

Sumudica, "Gaziantep'e başarılar diliyorum. Onlara bir kez daha birlikte çalıştığımız zamanlar adına teşekkür ediyorum." açıklamalarıyla konuşmasını noktaladı.

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Sumudicadan Gaziantep FK galibiyeti sonrası flaş açıklama: Korkuyordum

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