SÃ¼per Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n teknik direktÃ¶rÃ¼ Marius Sumudica, geride kalan 12 haftada 16 puan topladÄ±klarÄ±nÄ± ve bunun lige yeni yÃ¼kselen bir takÄ±m iÃ§in adeta mucize olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Rumen teknik adam, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'deki liglerin Ã§ok zorlu olduÄŸunu ve SÃ¼per Lig'de de bu mÃ¼cadelenin daha da katlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Lige yeni yÃ¼kselmiÅŸ bir takÄ±m iÃ§in Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n geldiÄŸi noktanÄ±n oldukÃ§a iyi olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Sumudica, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"TÃ¼rkiye'de Ã§ok fazla dost edindim. Bunlar arasÄ±nda medyada ve televizyonda Ã§alÄ±ÅŸanlar da var, teknik direktÃ¶r ve oyunculardan oluÅŸan dostlarÄ±m ve arkadaÅŸlarÄ±m da var. Kimse 16 puan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±za inanamÄ±yor. Ben her maÃ§ta 3 puan kazanmak istiyorum. Bu olmadÄ±ÄŸÄ±nda Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶nÃ¼yorum ama SÃ¼per Lig'de maÃ§ kazanmak gerÃ§ekten Ã§ok zor. Bu puanlarÄ± toplayan futbolcularÄ±ma teÅŸekkÃ¼r ediyorum. YakaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 16 puan mucize. Hepimizin takÄ±m iÃ§in yÃ¼reÄŸini ortaya koymasÄ± lazÄ±m. Sadece 4 maÃ§ kaybettik. Deplasmanda kaybettiÄŸimiz 2 maÃ§ var ve bunlar FenerbahÃ§e ile Trabzonspor. Bunlar da kayÄ±p deÄŸil bence. Yeni bir takÄ±mÄ±z ve bu kolay deÄŸil."

"Yedek kulÃ¼bem yok"

Sumudica, takÄ±mdaki sakatlÄ±klar nedeniyle sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti: "AÃ§Ä±k konuÅŸmak gerekirse yedek kulÃ¼bem yok. Oyun iÃ§inde oyunu deÄŸiÅŸtirecek oyuncum yok. 2-3 oyuncumu daha kaybetsem ne yaparÄ±m bilmiyorum. Muhammed, Morais, Mehmet Erdem, Tetteh ve MuÄŸdat yok. TakÄ±ma yardÄ±m edebilecek oyuncu yok. Hasan ve Ali gibi altyapÄ±dan gelen genÃ§lerimiz var. Bunlar geleceÄŸi aÃ§Ä±k oyuncular ve bunlara saygÄ± duyuyorum ama oyunun yÃ¶nÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirecek tecrÃ¼beye sahip deÄŸiller."

SÃ¼per Lig'de yarÄ±n Yukatel Denizlispor'u konuk edeceklerini hatÄ±rlatan Sumudica, "Pazar gÃ¼nÃ¼ yapacaÄŸÄ±mÄ±z maÃ§ gerÃ§ekten Ã§ok zor olacak. Taraftarla beraber bu zorlu maÃ§Ä± kazanmak iÃ§in elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

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