Sumudica'nın kariyeri yenilmezlik serileriyle dolu

Kariyerinde ülkesinin takımlarından Astra Giurgiu ile lig şampiyonluğu da bulunan Sumudica, çalıştırdığı takımlarla 311 lig maçında görev aldı.

Türkiye'de daha önce Kayserispor'u da çalıştıran tecrübeli teknik adam, 3'ü Gaziantep ekibiyle olmak üzere, 12. kez 5 maçtan fazla yenilmezlik serisine ulaştı.

Geçen sezon Gaziantep FK, önceki yıllarda da Kayserispor ile 8'er maçlık yenilmeme serisi yakalayan Sumudica, kariyerinin en uzun yenilmediği dönemini de Astra Giurgiu ile (9 maç) yaşadı. Sumudica, yenilmediği dönemlerde en çok puanı da yine aynı takımda 25 puanla topladı.

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