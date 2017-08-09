Süper Kupa finalinde sahaya bıçak atan kişi yakalandı

Başkan Şan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) vereceği makul karara itiraz etmeyi düşünmediklerini açıkladı.

Yeni sezonda yeşil-beyazlı formaların sırt ve şort kısmında yer alacak reklamla ilgili Büyükşehir Belediye Stadyumu'ndaki basın toplantı odasında düzenlenen sponsorluk töreninde konuşan Kulüp Başkanı Ahmet Şan, Beşiktaş ile oynadıkları Süper Kupa finalinde yaşanan olaylara değindi.

Ahmet Şan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Beşiktaş camiası ile dostluklarının devam edeceğini belirterek, “Dostluklar bakidir, dostlukların devam etmesi gerekir. Çünkü aynı ülkede yaşıyoruz, aynı ligde müsabakalara çıkıyoruz. Yarın biz İstanbul’a gideceğiz, Beşiktaş Konya’ya gelecek. Bizim sadece ve sadece dostlukları öne çıkarmamız lazım. Zaten cezayı hak eden kişilere gerekli cezanın verilmesi noktasında kulübümüz gereken işlemleri başlatmıştır. Hem Konya’dan hem de orada kimler karıştıysa suç işleyenlerle ilgili gerekli yasal işlemler başlatılmıştır ve şu anda olay yargıdadır. Bunu artık konuşmaya gerek yok” dedi.

Sahaya bıçak atan kişi yakalandı

Şan, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaşlı futbolcu Quaresma’nın maçın hakemine teslim ettiği bıçağı atan kişinin Konya’da yakalanarak gözaltına alındığı bilgisinin kendisine verildiğini kaydetti.

PFDK’nın maçla ilgili makul vereceği cezaya itiraz etmeyi düşünmediklerini ifade eden Şan, şöyle konuştu: “Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve tüm il valileri ile birlikte canlı yayında bir toplantı düzenlendi, gerekenler konuşuldu. İl güvenlik kurulları bundan sonra alacağı tedbirleri karar altına aldı. Bu bir milat olacak. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kararlı bir şekilde biz Atiker Konyaspor Kulübü olarak kendi taraflarımızla ilgili yaptırımlara hemen başlıyoruz ve hiçbir taviz vermeden sonuç ne olursa olsun. Bugüne kadar Türkiye Futbol Federasyonu ve PFDK’nın verdiği kararlara şeklen eğer bir itiraz gerekçesi varsa o şekilde itiraz ettik. Eğer makul bir şekilde bir ceza gelirse itiraz etmeyi düşünmüyoruz. Ancak yılların bu sıkıntısının şiddetin kötü tezahüratın cezasının da Konyaspor’a kesilmemesini bekliyoruz. Orada da gereken tedbirler belki alınmamıştır ama emniyetin bir zaafı var, buna sığınmadan maç izlemeye gidilmesi gerekiyordu. Münferit bir şahsın, o şahısta bugün Konya’da gözaltına alındı. Bize verilen bilgiye göre sahaya bıçağı atan kişi. Onun yaptığı eylem tüm camiaya mal edilmemesi gerekir. İnşallah bu tekerrür etmez. “

“Toplumsal barışın sağlanması için herkese görev düşüyor”

Sağduyu çağrısında bulunan Ahmet Şan, Fikret Orman ve Beşiktaş camiasıyla dostluklarının devam edeceğini beyan etti. Şan, toplumsal barışın sağlanması ve tribünlerde yaşanan olayların önlenmesi için birlikte hareket edilmesini isteyerek, “Bundan sonra bu tür eylemlerde toplum olarak üzerine gitmeyip tam tersine bunu önleyici tedbirler alarak bir daha böyle şeylere fırsat verilmemesi gerekiyor. Passolig uygulamasından tutun bu tür maçlarda saha kenarında bariyer uygulaması, üst aramalar konuşuldu. Biz deplasman yasağının kalkmasını savunmuştuk, toplumsal barışın sağlanması yönünde tüm tribünlere ve kulüplere büyük görevler düşüyor. O zor görevi başarmamız lazım. Türkiye kritik günlerden geçiyor. Bu toplumsal bir hadisedir. Ve yıllarca olmuştur bu yaşananlar bugünün meselesi değildir. Türk futbolunun kanayan yarasıdır. Ama inşallah bu milat olur bundan sonra da herkes üzerine düşen görevi yaptıktan sonra inşallah bundan sonra azalarak biter” diye konuştu.