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27.01.2021 - 16:31 |

Süper Kupa sahibini buluyor! Başakşehir-Trabzonspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Süper Kupa bu akşam sahibini buluyor. Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına kısa bir süre kala maçın yayın bilgileri iki takım taraftarları ve futbolsverler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Başakşehir-Trabzonspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Kupa sahibini buluyor! Başakşehir-Trabzonspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
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Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2019-2020 yılı Süper Lig şampiyonu olan Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götüren Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına saatler kala Başakşehir cephesinde eksik oyuncuların sayısı oldukça fazla! Başakşehir cephesinde halen sakatlıkları süren Uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Boli Bolingoli dışında Nacer Chadli, Giuliano, Edin Visca, İrfan Can Kahveci ve Rafael'in de Trabzonspor'a karşı forma giymesi beklenmiyor.

Trabzonspor'da ise Abdülkadir Ömür dışında sakatlığı bulunan futbolcu yer almıyor. Trabzonspor'un başına geçmesinin ardından son haftalarda yükselen grafiği ile dikkat çeken Trabzonspor Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi hedefliyor.

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Başakşehir-Trabzonspor süper kupa maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Mücadele A Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Başakşehir-Trabzonspor Süper Kupa maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam, Serkan Çimen yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert, Ponck-Epureanu-Duarte-Hasan Ali, Berkay-Mahmut, Deniz-Aleksic-Crivelli, Ba

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

 

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