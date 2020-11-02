02.11.2020 - 09:43 |
Süper Lig 7. haftanın ardından oluşan puan durumu ve günün maçları
Süper Lig'de 7. haftanın açılış maçında Trabzonspor-Kasımpaşa Karagümrük-Erzurumspor karşı karıya geldi. Trabzonspor-Kasımpaşa maçı tam bir gol düellosuna sahne olurken Trabzonspor son dakikalarda yediği golle sahadan 4-3 mağlup ayrılan taraf oldu. Karagümrük sahasında konuk ettiği Erzurumspor'u 5-1'lik skorla geçti. Cumartesi günü oynanan Galatasaray Ankaragücü maçını ev sahibi takımı tek golle kazandı. Pazar günü Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği maçı Cyle Larin'in attığı tek golle geçti. İşte Süper Lig'de 7. haftanın ardından oluşan puan durumu ve bugün oynanacak olan müsabakalar...
Süper Lig'de 7. hafta bu akşam oynanacak olan ik müsabakanın ardından tamamlanacak. Hatayspor sahasında Avrupa Ligi'nden dönen Sivasspor'u konuk ederken Antalyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu hafta Galatasaray ve Beşiktaş sahalarında oynadıkları müsabakaları attıkları tek golle kazanırken haftanın en gollü maçlarından biri olan Trabzonspor-Kasımpaşa maçı son düdüğe kadar oldukça çekişmeli geçti. İşte Süper Lig'de 7. haftanın ardından oluşan puan durumu ve günün maçları...
SÜPER LİG'DE GÜNÜN MAÇLARI
20:00 Hatayspor-Sivasspor
20:00 Antalyaspor-Fenerbahçe
SÜPER LİG PUAN DURUMU