Süper Lig 7. haftanın ardından oluşan puan durumu ve günün maçları

Süper Lig'de 7. hafta bu akşam oynanacak olan ik müsabakanın ardından tamamlanacak. Hatayspor sahasında Avrupa Ligi'nden dönen Sivasspor'u konuk ederken Antalyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu hafta Galatasaray ve Beşiktaş sahalarında oynadıkları müsabakaları attıkları tek golle kazanırken haftanın en gollü maçlarından biri olan Trabzonspor-Kasımpaşa maçı son düdüğe kadar oldukça çekişmeli geçti. İşte Süper Lig'de 7. haftanın ardından oluşan puan durumu ve günün maçları...

SÜPER LİG'DE GÜNÜN MAÇLARI

20:00 Hatayspor-Sivasspor

20:00 Antalyaspor-Fenerbahçe

SÜPER LİG PUAN DURUMU



