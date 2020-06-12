Süper Lig başlıyor! Hadi bakalım kolay gelsin...

Heyecan başlıyor

Süper Lig’de koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan 2019-2020 sezonuna, yaklaşık 3 aylık aradan sonra bugün oynanacak maçlarla devam edilecek. 16 Mart’ta oynanan ve 26. haftanın son karşılaşması olan Antalyaspor-Sivasspor maçının ardından lige ara verilmişti. Büyük heyecan tam 87 günlük aradan sonra 27. haftada yapılacak Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor müsabakalarıyla kaldığı yerden sürecek. Kapsamlı sağlık önlemleri altında gerçekleştirilecek tüm maçlar seyircisiz oynanacak.

Statta 296 kişi

Futbolcular dahil toplam 296 kişi stadyumda bulunacak. TFF’nin hazırladığı talimata göre statlarda protokol tribünü, soyunma odaları, hakem odası, temsilci odası, doping kontrol odası, basın toplantı salonu, basın tribünü, foto muhabirleri odası, flaş röportaj alanları ve stadyumda kullanılan tüm çalışma odalarının yüzeysel dezenfeksiyonu sağlanacak. Hijyen kurallarına uyulması, bu alanlara ve stadyum giriş kapılarına dezenfeksiyonların sağlanması için el antiseptikleri konulması da zorunlu olacak.

Tokalaşma ve fotoğraf yok!

1,5 metre kuralı

Müsabaka öncesi hakemler tarafından gerçekleştirilen teçhizat kontrolü, seremoniden önce saha içerisinde yapılacak. Bu sırada oyuncular, birbirleri ve hakem ile aralarındaki mesafenin en az 1,5 metre olmasına dikkat edecek. Futbolcular arasında tokalaşma olmayacak ve takım fotoğrafı çekilmeyecek. Futbolcuların hangi alanlarda ısınacakları ve ısınma alanlarında en fazla kaç kişinin bulunabileceği 4. hakem tarafından belirlenecek.

Ateş kontrolü

TFF Sağlık Kurulu tarafından her müsabakaya TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü olarak bir doktor atanacak. Futbolcular, teknik adamlar ile yedek kulübesinde bulunacak kişilerin stadyuma girişlerinde, TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü’nün nezaretinde kulak yolundan tek kullanımlık uç aracılığıyla ateş ölçümü yapılacak. Ateşi 37,8 derece ve üzerinde olanlar stada giremeyecek.

Maske zorunlu

Stadyuma girişlerde maske takılması zorunlu olacak. Maskesi olmayan kişiler stada giriş yapamayacak. Müsabaka esnasında, saha içerisinde bulunan futbolcu ve hakemler ile yedek kulübesinde sadece teknik sorumlular haricinde stadyumda bulunan tüm kişiler sürekli olarak maske takacak.

En az 15 top

Karşılaşmalarda en az 15 top kullanılacak. Maç gününde ev sahibi kulüp görevlileri tarafından dezenfekte edildikten sonra kapalı bir alanda muhafaza edilecek toplara, 4. hakem tarafından teslim alınıncaya kadar kimse temas etmeyecek. Yedek kulübelerindeki kişilerin, aralarında ikişer koltuk boş bırakarak oturmaları zorunlu olacak.

Beş değişiklik

Süper Lig’in kalan 8 haftasında takımlar maçlarda 5 oyuncu değişikliği yapabilecek. Ancak takımlar, oyunun kesintiye uğratmaması için devre arasında yapılacaklar hariç maç esnasında en fazla 3 oyuncu değiştirebilecek.

14

Takımların A listesinde bulunan futbolculardan koronavirüs test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14’ün altına inmesi halinde, maç oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenecek.

HAFTANIN MAÇLARI

BUGÜN:

21.00 Göztepe-Trabzonspor, Fenerbahçe-H.K.Kayserispor.

YARIN:

18.30 M.Başakşehir-A.Alanyaspor,

21.00 Y.Malatyaspor-Kasımpaşa, Beşiktaş-Antalyaspor.

PAZAR: 18.30 Gençlerbirliği-İ.H.Konyaspor,

21.00 Ç.Rizespor-Galatasaray, 21.00 Gaziantep-Ankaragücü.

PAZARTESİ: 21.00 D.G.Sivasspor-Y.Denizlispor