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HaberlerBeşiktaş Haberleri Süper Lig Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlıyor!
26.06.2020 - 07:00 |

Süper Lig Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlıyor!

Süper Lig’de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş, bugün İttifak Holding Konyaspor’u konuk edecek.

Süper Lig Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlıyor!
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Beşiktaş, Süper Lig’de 29. haftanın açılış maçında bugün İttifak Holding Konyaspor’u konuk edecek. Siyah-beyazlı takım dün akşam Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Futbolcuların ısınma ve istasyon koşularının ardından taktik programın yer aldığı çalışmalar yaptığı ve çift kale maç oynadığı bildirildi. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanın şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Sağ uyluk arka adalesinde burkulma belirlenen Adem Ljajic idmana katılmadı. Tedavisine başlanan yıldız futbolcu maç kadrosuna da alınmadı. Arka adalesinde birinci derece zorlama tespit edilen Jeremain Lens ise idmana çıktı. Kamp kadrosuna alınan Hollandalı futbolcunun durumu bugün kesinlik kazanacak.

Süper Lig Beşiktaş, Konyasporu ağırlıyor

Yüksek risk
Konyaspor maçı öncesi Kartal’da 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Kevin N’Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd, Muhammed Elneny ve Jeremain Lens bugün kart görerek cezalı duruma düşmeleri halinde 30. hafta Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Süper Lig Beşiktaş, Konyasporu ağırlıyor

Gökhan Gönül Antreman Görüntüleri

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