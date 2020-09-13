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13.09.2020 - 09:08 |

Süper Lig ekipleri Berkan Fırat'ın peşinde

Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Takımlar da bir yandan kadrolarını güçlendirme yolunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Lig ekipleri Berkan Fırat'ın peşinde
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Schalke’nin genç takımında oynayan Berkan Fırat, Süper Lig takımlarının radarına girdi.

“14 MAÇ 3 GOL”

Geçen sezon Schalke 2. takımında 14 karşılaşmaya çıkan 1998 doğumlu genç yetenek 3 gol kaydedip 7 asist yaptı.

“TÜRK TAKIMLARI İLGİLENİYOR”
Orta sahada görev yapan Berkan Fırat, Schalke’den ayrılırken oyuncuyla Türkiye’den bazı takımların ilgilendiği öğrenildi.

Berkan, hem fiziği hem de top tekniğiyle dikkat çekiyor.

2015-16 sezonunda Borussia Dortmund U19 takımına transfer olan 21 yaşındaki oyuncunun Schalke 2. takımından ayrıldığı için bonservisi elinde bulunuyor.

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