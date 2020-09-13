Süper Lig ekipleri Berkan Fırat'ın peşinde

Schalke’nin genç takımında oynayan Berkan Fırat, Süper Lig takımlarının radarına girdi.

“14 MAÇ 3 GOL”

Geçen sezon Schalke 2. takımında 14 karşılaşmaya çıkan 1998 doğumlu genç yetenek 3 gol kaydedip 7 asist yaptı.

“TÜRK TAKIMLARI İLGİLENİYOR”

Orta sahada görev yapan Berkan Fırat, Schalke’den ayrılırken oyuncuyla Türkiye’den bazı takımların ilgilendiği öğrenildi.

Berkan, hem fiziği hem de top tekniğiyle dikkat çekiyor.

2015-16 sezonunda Borussia Dortmund U19 takımına transfer olan 21 yaşındaki oyuncunun Schalke 2. takımından ayrıldığı için bonservisi elinde bulunuyor.