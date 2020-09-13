13.09.2020 - 09:08 |
Süper Lig ekipleri Berkan Fırat'ın peşinde
Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Takımlar da bir yandan kadrolarını güçlendirme yolunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Schalke’nin genç takımında oynayan Berkan Fırat, Süper Lig takımlarının radarına girdi.
“14 MAÇ 3 GOL”
Geçen sezon Schalke 2. takımında 14 karşılaşmaya çıkan 1998 doğumlu genç yetenek 3 gol kaydedip 7 asist yaptı.
“TÜRK TAKIMLARI İLGİLENİYOR”
Orta sahada görev yapan Berkan Fırat, Schalke’den ayrılırken oyuncuyla Türkiye’den bazı takımların ilgilendiği öğrenildi.
Berkan, hem fiziği hem de top tekniğiyle dikkat çekiyor.
2015-16 sezonunda Borussia Dortmund U19 takımına transfer olan 21 yaşındaki oyuncunun Schalke 2. takımından ayrıldığı için bonservisi elinde bulunuyor.