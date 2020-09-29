FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n "Birlikte daha gÃ¼Ã§lÃ¼yÃ¼z" sloganÄ±yla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanya kapsamÄ±nda diÄŸer SÃ¼per Lig ekiplerine ait formalarÄ±n Fenerium'daki satÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, SÃ¼per Lig ekiplerinin forma satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Fenerium maÄŸazalarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilebileceÄŸine dair gÃ¶nderilen mektuba AtakaÅŸ Hatayspor, Demir Grup Sivasspor, Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k, Fraport TAV Antalyaspor, KasÄ±mpaÅŸa ve Yeni Malatyaspor'dan olumlu yanÄ±t geldi.Â

Ä°lgili kulÃ¼plere ait Ã¼rÃ¼nler, Ãœlker StadÄ± Maraton Alt Fenerium MaÄŸazasÄ±'nda satÄ±ÅŸa sunuldu.Â

ÃœrÃ¼nlerinin satÄ±ÅŸÄ± iÃ§in sÃ¼reci baÅŸlatan GenÃ§lerbirliÄŸi, Aytemiz Alanyaspor ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor'un forma satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n da en kÄ±sa sÃ¼rede baÅŸlayacaÄŸÄ± belirtildi.Â

SÃ¼per Lig ekiplerinin forma satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n Fenerium maÄŸazalarÄ±nda yapÄ±lmasÄ±nÄ± deÄŸerlendiren FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi SertaÃ§ KomsuoÄŸlu, FenerbahÃ§e Televizyonu'na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yeni tip koronavirÃ¼s sÃ¼recinin tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± etkilediÄŸine dikkati Ã§ekerek, "DoÄŸal olarak TÃ¼rk sporu da bundan Ã§ok olumsuz bir ÅŸekilde etkilendi. FenerbahÃ§e olarak her zaman ilklere imza attÄ±k. Fenerium olarak 'SÃ¼per Lig'de yer alan takÄ±mlara kapÄ±mÄ±zÄ± aÃ§alÄ±m' diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k." ifadelerini kullandÄ±.Â

Ligin ilerleyen haftalarÄ±nda daha Ã§ok sayÄ±da takÄ±mÄ±n formasÄ±nÄ±n Fenerium maÄŸazalarÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan KomsuoÄŸlu, "FenerbahÃ§e Ã¶nemli roller Ã¼stlenmiÅŸtir. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde sadece SÃ¼per Lig takÄ±mlarÄ± deÄŸil; TÃ¼rkiye'de marka olmuÅŸ, SÃ¼per Lig'de yer almayan bazÄ± takÄ±mlara da Fenerium raflarÄ±nÄ± aÃ§acaÄŸÄ±z. BÃ¼tÃ¼n takÄ±m taraftarlarÄ±nÄ±n gelip takÄ±mlarÄ±nÄ±n formalarÄ±nÄ± almalarÄ± iÃ§in olanak saÄŸlayacaÄŸÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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