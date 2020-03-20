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20.03.2020 - 09:16 |

Süper Lig ertelendi, gözler yayıncı kuruluşta

Corona virüs nedeniyle Süper Lig maçları ertelendi. Yayıncı kuruluş Bein sports Süper Lig, TFF 1. Lig, İtalya Ligi, Fransa Ligi, Euroleague gibi birçok ligi yayınlıyordu. Erteleme sonrası yayıncı kuruluştan flaş bir hamle geldi.

Süper Lig ertelendi, gözler yayıncı kuruluşta

Süper Lig maçlarının ertelenmesi sonrası gözler yayıncı kuruluşa çevrildi. Yayıncı kuruluş Digiturk, üyelerine yönelik bir çalışma başlatmak üzere.

Ajansspor'un haberine göre bu çalışma kapsamında üyelik dondurma ya da iade gibi seçenekler de olacak. Digiturk, bu konuda yurtdışındaki örnekleri de inceleyerek maçların başlama tarihine göre üyelerine bir duyuru geçecek.

Konuyla ilgili olarak yakın kaynaklar, “Kimsenin mağdur edilmemesi adına çalışmalar yürütülüyor. Burada özellikle kafe ve restoran gibi yerlere yönelik de çalışmalar var” dedi.

BeIN SPORTS abone sayısı sayısı kaç?
Koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig, TFF 1. Lig, İtalya Ligi, Fransa Ligi, Euroleague gibi birçok ligi yayınlanan yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un yaklaşık 3 milyon abonesi bulunuyor.

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