Süper Lig fikstürü ne zaman, saat kaçta çekilecek? Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstür çekimi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. 2. ve 3. ligde 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihlerini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'de yeni sezon 11 Eylül'de başlayacak.

TFF 2 ve 3. ligin sezon başlangıcı ise 19-20 Eylül tarihlerinde olacak.

TFF, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ise 11 Eylül'de başlayacağını daha önce duyurmuştu.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK? FİKSTÜR ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü 26 Ağustos Çarşamba çekilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek fikstür çekimi saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

Fikstür çekimi, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.