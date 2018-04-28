Süper Lig için geri sayım

Spor Toto 1. Lig’de bugün aynı saatte başlayacak 33. hafta maçlarının ardından Çaykur Rizespor ile Ankaragücü’nün Süper Lig’e çıkma ihtimali bulunuyor. Ligde 63 puanla lider durumda bulunan Karadeniz temsilcisi, 3. sıradaki Ümraniye’yle karşılaşacak. Rizespor sahadan en az beraberlikle ayrıldığı takdirde geçen sezon veda ettiği Süper Lig’e dönecek. Rizespor’un takipçisi MKE Ankaragücü ise Grandmedical Manisaspor’u yenip, Ümraniyespor’un puan kaybetmesi halinde mutlu sona ulaşan ikinci takım olacak.

SPOR TOTO 1. LİG’DE BUGÜN

15.30 Denizli-Gaziantep, Gaziantep FK-Balıkesir, BŞB Erzurum-Elazığ, Adana Demir-Altınordu, İstanbul-Adana, Eskişehir-Bolu, A.Ç Giresun-Samsun, Ümraniye-Ç.Rize, Manisa-Ankaragücü