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HaberlerTrabzonspor Haberleri Süper Lig kulüplerinden Abdülkadir Ömür'e "geçmiş olsun" mesajı
19.01.2021 - 22:26 | | AA

Süper Lig kulüplerinden Abdülkadir Ömür'e "geçmiş olsun" mesajı

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Fatih Karagümrük, Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve sağ ayak bileğinde kırık oluşan Abdülkadir Ömür için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Süper Lig kulüplerinden Abdülkadir Ömür'e "geçmiş olsun" mesajı
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Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Trabzonspor'un Konyaspor ile oynadığı Süper Lig maçında talihsiz bir şekilde sakatlanan ve ayak bileğinde kırık meydana gelen Trabzonspor Kulübü futbolcusu Abdülkadir Ömür'e 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe Kulübünün, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ayak bileğinde kırık oluşan Trabzonspor Kulübü futbolcusu Abdülkadir Ömür'e 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray Kulübün Twitter hesabından ise "Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçında üzücü bir sakatlık yaşayan Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür'e ve bordo-mavili camiaya 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, Abdülkadir'in en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." paylaşımı yapıldı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de "Ayak bilek kemiğinde kırık oluşan Trabzonspor Kulübü futbolcusu Abdülkadir Ömür'e 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Fatih Karagümrük Kulübü de Abdülkadir Ömür için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada ise "Kaptanımız Ömer Ali Şahiner, Trabzonspor ile oynadığımız maçta talihsiz bir sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür'e kulüp tesislerine giderek geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. Milli futbolcu Abdülkadir Ömür’e geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Süper Lig kulüplerinden Abdülkadir Ömüre geçmiş olsun mesajı

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