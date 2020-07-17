Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Süper Lig kulüplerinden "Kadına şiddete dur de" mesajı!
17.07.2020 - 21:07 | | DHA

Süper Lig kulüplerinden "Kadına şiddete dur de" mesajı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kulüpler Birliği Vakfı'nın ortak çalışmasıyla 18 Süper Lig kulübünden futbolcular, "Kadına şiddete dur de" dedi.

Süper Lig kulüplerinden "Kadına şiddete dur de" mesajı!
ABONE OL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kulüpler Birliği Vakfı'nın ortak çalışmasıyla 18 Süper Lig kulübünden futbolcular, "Kadına şiddete dur de" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı ve 18 Süper Lig kulübünün resmi sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaşılan videoda farklı takımların formasını giyen futbolcular, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi ve "Kadına şiddete dur de" mesajını gönderdi.

La Liga özetleri | Real Betis-Alaves: 1-2
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Süper Lig kulüplerinden "Kadına şiddete dur de" mesajı!
    Süper Lig kulüplerinden "Kadına şiddete dur de" mesajı!
  2. "Zidane, Real Madrid'den kovulmamasını Galatasaray'a borçlu"
    "Zidane, Real Madrid'den kovulmamasını Galatasaray'a borçlu"
  3. Monaco'da Henry Onyekuru kadroya alınmadı!
    Monaco'da Henry Onyekuru kadroya alınmadı!
  4. Fenerbahçe transferi elinden kaçırdı, şimdi 30 milyon euro!
    Fenerbahçe transferi elinden kaçırdı, şimdi 30 milyon euro!
  5. TFF duyurdu! Play-Off maçları şifresiz yayınlanacak...
    TFF duyurdu! Play-Off maçları şifresiz yayınlanacak...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Formula 1'de iki kişide koronavirüs tespit edildi

Formula 1'de iki kişide koronavirüs tespit edildi

Son dakika | Galatasaray, Alex Hamilton'ı resmen açıkladı!

Son dakika | Galatasaray, Alex Hamilton'ı resmen açıkladı!

Fernando'dan Galatasaray - Fenerbahçe itirafı!

Fernando'dan Galatasaray - Fenerbahçe itirafı!

Son dakika | Beşiktaş'ta Fenerbahçe öncesi Burak Yılmaz idmanlara başladı!

Son dakika | Beşiktaş'ta Fenerbahçe öncesi Burak Yılmaz idmanlara başladı!

Sıradaki Haber