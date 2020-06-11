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11.06.2020 - 12:28 | | AA

Süper Lig maçları öncesi VAR Merkezi hazır hale getirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve yarın tekrar devam edilecek Süper Lig maçları öncesinde, TürkiyeFutbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Video Yardımcı Hakem (VAR) Merkezi, yapılan düzenlemelerle hazır hale getirildi.

Süper Lig maçları öncesi VAR Merkezi hazır hale getirildi
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında, sosyal mesafeyi ve minimum teması sağlamak hedefiyle maç istasyonlarında VAR, Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) ve operatörlerin görev alanları pleksiglas seperatörler aracılığıyla birbirinden ayrıldı.

Ayrıca VAR, AVAR ve operatörler ligin geri kalanında oynanacak maçlarda siperlikle görev yapacak ve kişiye özel kulaklıklar kullanacak. Her müsabaka öncesi cihazlar dezenfekte edilecek. VAR Merkezi'nin içinde sosyal mesafe, kişisel hijyen ve maske kuralları da titizlikle uygulanacak.

Süper Lig maçları öncesi VAR Merkezi hazır hale getirildi

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