10.06.2020 - 16:53 |
Süper Lig müsabakalarında saygı duruşu yapılacak
Süper Lig maçlarından önce vefat eden sağlık çalışanları ve Talat Özkarslı'yı anmak için saygı duruşu yapılacak.
Süper Lig maçlarından önce vefat eden sağlık çalışanları ve Talat Özkarslı'yı anmak için saygı duruşu yapılacak.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle, başta sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımız olmak üzere tüm dünyada hayatını kaybeden insanlar ve vefat eden A Milli Takım eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına, 12-15 Haziran 2020 tarihleri arasında oynanacak Süper Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
Ayrıca dileyen kulüpler müsabakalarda siyah kol bandı takabilecek."
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