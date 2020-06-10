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10.06.2020 - 16:53 |

Süper Lig müsabakalarında saygı duruşu yapılacak

Süper Lig maçlarından önce vefat eden sağlık çalışanları ve Talat Özkarslı'yı anmak için saygı duruşu yapılacak.

Süper Lig müsabakalarında saygı duruşu yapılacak
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Süper Lig maçlarından önce vefat eden sağlık çalışanları ve Talat Özkarslı'yı anmak için saygı duruşu yapılacak.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle, başta sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımız olmak üzere tüm dünyada hayatını kaybeden insanlar ve vefat eden A Milli Takım eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına, 12-15 Haziran 2020 tarihleri arasında oynanacak Süper Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Ayrıca dileyen kulüpler müsabakalarda siyah kol bandı takabilecek."

Süper Lig müsabakalarında saygı duruşu yapılacak

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