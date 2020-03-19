Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig maçları hangi tarihte oynanacak? Erteleme kararı sonrası Nihat Özdemir...
Süper Lig 2019-2020 sezonunu 27. haftasının Corona Virüsü nedeniyle seyircisiz oynanmasının ardından bugün, Süper Lig'in ertelendiği duyuruldu. Peki milyonlarca sporseverin merakla araştırdığı Süper Lig yeniden ne zaman başlayacak? İşte konuyla ilgili son durum...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Ankara'da TFF, TBF ve TVF Başkanları ile toplantı yaptı. Kasapoğlu toplantının bitiminde yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı’nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir" dedi.
BAKAN KASAPOĞLU: LİGLERİN ERTELENMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR
Kasapoğlu toplantının bitiminde yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı’nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir" dedi.
SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TFF Başkanı Nihat Özdemir liglerin ne zaman başlayacağı ile ilgili yaptığı açıklamada "Ligleri erteliyoruz. Liglerin başlayacağı tarih, yapacağımız çalışmalar sonucunda belli olacaktır. Çalışma grubu oluşturup bundan sonraki yol haritasını belirleyeceğiz. Hedefimiz liglerimizin en kısa zamanda başlaması. Seyircili, taraftarlı olarak oynatmayı planlıyoruz" dedi.