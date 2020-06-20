Süper Lig puan durumu ve 28. haftanın programı! Başakşehir maç fazlasıyla lider!

Süper Lig'de 28. haftanın perdesi bu akşam Ankaragücü-Başakşehir maçı ile start aldı. Maça hızlı başlayan ev sahibi Ankaragücü maçta 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve güçlü rakibine 2-1'lik skorla boyun eğdi. Mücadelenin tamamlanmasının ardından Süper Lig'de oluşan son puan durumu ve yarın oynanacak olan maçlar sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Süper Lig'de son puan durumu nasıl oluştu? İşte puan durumu ve 28. hafta programı...

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG 28. HAFTANIN MAÇLARI