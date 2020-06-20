20.06.2020 - 00:11 |
Süper Lig puan durumu ve 28. haftanın programı! Başakşehir maç fazlasıyla lider!
Süper Lig'de 28. haftanın perdesi Ankaragücü-Başakşehir maçı ile açıldı. Şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir 1-0 geriye düştüğü Ankara deplasmanında 2-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı ve maç fazlasıyla Süper Lig'de zirveye oturdu. Peki Süper Lig'de yarın kaç maç oynanacak?
Süper Lig'de 28. haftanın perdesi bu akşam Ankaragücü-Başakşehir maçı ile start aldı. Maça hızlı başlayan ev sahibi Ankaragücü maçta 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve güçlü rakibine 2-1'lik skorla boyun eğdi. Mücadelenin tamamlanmasının ardından Süper Lig'de oluşan son puan durumu ve yarın oynanacak olan maçlar sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Süper Lig'de son puan durumu nasıl oluştu? İşte puan durumu ve 28. hafta programı...
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG 28. HAFTANIN MAÇLARI