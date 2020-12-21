Süper Lig şampiyonluk oranları açıklandı

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oranlar güncellendi. Haftayı mağlubiyet ile kapatan Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın oranları yükseldi. Erzurumspor'u 4-0 ile geçen Beşiktaş 'ın oranı ise düştü. İşte yeni şampiyonluk oranları...

Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe: 2.50

Galatasaray: 2.90

Beşiktaş: 4.00

Alanyaspor: 10.00

Başakşehir: 18.00

Trabzonspor: 25.00