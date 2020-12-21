21.12.2020 - 17:19 |
Süper Lig şampiyonluk oranları açıklandı
Süper Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oranlar güncellendi. Haftayı mağlubiyet ile kapatan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oranları yükseldi. Erzurumspor'u 4-0 ile geçen Beşiktaş'ın oranı ise düştü. İşte yeni şampiyonluk oranları...
Süper Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oranlar güncellendi. Haftayı mağlubiyet ile kapatan Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın oranları yükseldi. Erzurumspor'u 4-0 ile geçen Beşiktaş 'ın oranı ise düştü. İşte yeni şampiyonluk oranları...
Süper Lig şampiyonluk oranları
Fenerbahçe: 2.50
Galatasaray: 2.90
Beşiktaş: 4.00
Alanyaspor: 10.00
Başakşehir: 18.00
Trabzonspor: 25.00