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21.12.2020 - 17:19 |

Süper Lig şampiyonluk oranları açıklandı

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oranlar güncellendi. Haftayı mağlubiyet ile kapatan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oranları yükseldi. Erzurumspor'u 4-0 ile geçen Beşiktaş'ın oranı ise düştü. İşte yeni şampiyonluk oranları...

Süper Lig şampiyonluk oranları açıklandı
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Süper Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oranlar güncellendi. Haftayı mağlubiyet ile kapatan Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın oranları yükseldi. Erzurumspor'u 4-0 ile geçen Beşiktaş 'ın oranı ise düştü. İşte yeni şampiyonluk oranları...

Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe: 2.50

Galatasaray: 2.90

Beşiktaş: 4.00

Alanyaspor: 10.00

Başakşehir: 18.00

Trabzonspor: 25.00

 

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