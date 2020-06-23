23.06.2020 - 12:56 |
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Süper Lig'in 28. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Yeni favori haftayı kayıpsız geçen Başakşehir oldu. Gaziantep FK ile berabere kalan Galatasaray'ın oranı ise 35.00'e kadar yükseldi.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. 28. hafta maçları dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Haftayı kayıpsız geçen Başakşehir 1.75'lik oranı ile şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterildi.
Alanyaspor ile berabere kalan Trabzonspor 'un oranı ise 1.90'a geriledi. Bordo-Mavili takımın geçen haftaki oranı ise 2.10'du. Gaziantep ile 3-3 berabere kalarak çok kritik 3 puan kaybeden Galatasaray 'ın 5.50'lik oranı ise 35.00'e kadar yükseldi.
Süper Lig 28. hafta şampiyonluk oranları
1.75 Başakşehir
1.90 Trabzonspor
25.00 Sivasspor
35.00 Galatasaray
300.00 Beşiktaş
Süper Lig’de 27. hafta şampiyonluk oranları böyleydi;
Trabzonspor 2.10
Başakşehir 2.65
Galatasaray 5.50
Sivasspor 8.00