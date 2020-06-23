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23.06.2020 - 12:56 |

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Yeni favori haftayı kayıpsız geçen Başakşehir oldu. Gaziantep FK ile berabere kalan Galatasaray'ın oranı ise 35.00'e kadar yükseldi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. 28. hafta maçları dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Haftayı kayıpsız geçen Başakşehir 1.75'lik oranı ile şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterildi.

Alanyaspor ile berabere kalan Trabzonspor 'un oranı ise 1.90'a geriledi. Bordo-Mavili takımın geçen haftaki oranı ise 2.10'du. Gaziantep ile 3-3 berabere kalarak çok kritik 3 puan kaybeden Galatasaray 'ın 5.50'lik oranı ise 35.00'e kadar yükseldi.

Süper Ligde şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig 28. hafta şampiyonluk oranları

1.75 Başakşehir

1.90 Trabzonspor

25.00 Sivasspor

35.00 Galatasaray

300.00 Beşiktaş

Süper Lig’de 27. hafta şampiyonluk oranları böyleydi;

Trabzonspor 2.10

Başakşehir 2.65

Galatasaray 5.50

Sivasspor 8.00

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