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03.02.2021 - 11:31 | | AA

Süper Lig, transfer sayısında Avrupa'nın beş büyük ligine bedel

Süper Lig kulüpleri, 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde toplam 120 transfer gerçekleştirdi.

Süper Lig, transfer sayısında Avrupa'nın beş büyük ligine bedel
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Yaklaşık 16 milyar lira borçla hayli sıkıntılı durumda bulunan Süper Lig kulüpleri, yayın bedelinde indirime gidilmesinin yanı sıra salgın sebebiyle sponsor gelirlerindeki azalma ve hasılattan tamamen mahrum kalmalarıyla daha da zor duruma düştü. Kimi kulüpler bu sıkıntılı süreçte bir nebze olsun rahatlayabilmek adına bağış kampanyaları düzenlemeye başladı.

Ekonomik anlamdaki bu zor sürece rağmen takımların bu denli yüksek sayıda oyuncuyla sözleşme imzalaması dikkati çekti.

Transfer yasağı bulunan Antalyaspor haricinde tüm kulüpler yeni oyunculara kapılarını açarken, 13 futbolcuyu renklerine bağlayan Erzurumspor en fazla transfer yapan takım oldu.

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