Süper Lig ve İspanya La Liga dönüyor!

Peki nerede kalmıştık? Hangi istatistikler göze çarpmıştı?

17 Mart'ta araya giden Süper Lig'de hangi takımlar ön plandaydı?

En çok gol atan takım: Trabzonspor – 59 Gol

En az gol atan takım: Konyaspor – 21 Gol

En fazla gol yiyen takım: Kayserispor – 62 gol

En az gol yiyen takım: Galatasaray – 20 gol

En fazla berabere kalan takım: Konyaspor – 11 kez

İç sahada en fazla şut çeken takım: Fenerbahçe – Maç başına 20,1 şut

İç sahada en az şut çeken takım: Ankaragücü – Maç başına 12 şut

Deplasmanda en fazla şut çeken takım: Sivasspor – Maç başına 14,5 şut

Deplasmanda en az şut çeken takım: Göztepe – Maç başına 8,5 şut

En fazla korner kullanan takım: Beşiktaş – Maç başına 6,3

En az korner kullanan takım: Ankaragücü – Maç başına 3,3

En fazla ofsaytta yakalanan takım: Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor – Maç başına 2,8

En az ofsaytta yakalanan takım: Denizlispor – Maç başına 1,2

En fazla kart gören takım: Gençlerbirliği – 43 Sarı Kart – 2 Kırmızı Kart

En az kart gören takım: Başakşehir – 16 Sarı Kart

En fazla kart gösteren hakemler: Arda Kardeşler – 80 Sarı Kart – 4 Kırmızı Kart, Ali Palabıyık – 76 Sarı Kart – 9 Kırmızı Kart, Halil Umut Meler – 76 Sarı Kart – 8 Kırmızı Kart.

Peki La Liga'da durum nasıldı?

10 Mart sonrası 11 Haziran'da "Sevilla-Betis" derbisiyle kaldığı yerden devam edecek ligde hangi takımlar ön plana çıkmıştı?

En çok kart gören hangi takımdı? Peki en çok ofsayta düşen?

En çok gol atan takım: Barcelona – 63 Gol

En az gol atan takım: Leganes – 21 Gol

En fazla gol yiyen takım: Espanyol – 46 gol

En az gol yiyen takım: Real Madrid – 19 gol

En fazla berabere kalan takım: Atletico Madrid – 12 kez

İç sahada en fazla şut çeken takım: Real Madrid – Maç başına 18,2 şut

İç sahada en az şut çeken takım: Deportivo Alaves – Maç başına 9,6 şut

Deplasmanda en fazla şut çeken takım: Real Madrid – Maç başına 14,1 şut

Deplasmanda en az şut çeken takım: Deportivo Alaves – Maç başına 7,7 şut

En fazla korner kullanan takım: Sevilla – Maç başına 6,04

En az korner kullanan takım: Deportivo Alaves – Maç başına 3,59

En fazla ofsaytta yakalanan takım: Atletico Madrid ve Getafe – Maç başına 3

En az ofsaytta yakalanan takım: Espanyol ve Deportivo Alaves – Maç başına 1,6

En fazla kart gören takım: Getafe – 93 Sarı Kart – 3 Kırmızı Kart

En az kart gören takım: Real Sociedad – 51 Sarı Kart – 1 Sarı Kart

En fazla kart gösteren hakemler: Xavier Fernandes – 102 Sarı Kart – 4 Kırmızı Kart, David Jimenez – 85 Sarı Kart – 3 Kırmızı Kart, Mateu Lahoz – 84 Sarı Kart – 4 Kırmızı Kart.

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