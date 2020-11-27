SÃ¼per Lig ve TFF 1. Lig'de haftanÄ±n programÄ±

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanÄ±n programÄ±
SÃ¼per Lig'de 10. hafta, TFF 1. Lig'de 11. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± oynanacak. Ä°ÅŸte haftanÄ±n programÄ±...Â
Futbolda SÃ¼per Lig'e 10. hafta, TFF 1. Lig'e ise 11. hafta maÃ§larÄ±yla devam edilecek.Â
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, profesyonel liglerde haftanÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:
SÃ¼per Lig
BugÃ¼n:
19.30 MKE AnkaragÃ¼cÃ¼-Trabzonspor (Eryaman)
YarÄ±n:
13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor (Kalyon)Â
16.00 Medipol BaÅŸakÅŸehir-Yukatel Denizlispor (BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim)
19.00 Ã‡aykur Rizespor-Galatasaray (Ã‡aykur Didi)
29 KasÄ±m Pazar:
13.30 BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (KazÄ±m Karabekir)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Ä°ttifak Holding Konyaspor (BahÃ§eÅŸehir OkullarÄ±)
16.00 KasÄ±mpaÅŸa-GenÃ§lerbirliÄŸi (Recep Tayyip ErdoÄŸan)
19.00 FenerbahÃ§e-BeÅŸiktaÅŸ (Ãœlker)
30 KasÄ±m Pazartesi:
19.30 Demir Grup Sivasspor-GÃ¶ztepe (Yeni 4 EylÃ¼l)
19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k (BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Kadir Has)
TFF 1. Lig
YarÄ±n:
13.30 Bereket Sigorta Ãœmraniyespor-Menemenspor (Ãœmraniye Belediyesi Åžehir)
16.00 Ä°stanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi KadÄ±oÄŸlu)
16.00 Akhisarspor-Ankaraspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Altay-Bursaspor (Bornova Aziz KocaoÄŸlu)
29 KasÄ±m Pazar:
13.30 Ankara KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼-Adana Demirspor (Aktepe)
13.30 Royal Hastanesi BandÄ±rmaspor-Aydeniz Et BalÄ±kesirspor (BandÄ±rma 17 EylÃ¼l)
16.00 EskiÅŸehirspor-AltÄ±nordu (Yeni EskiÅŸehir)
19.00 YÄ±lport Samsunspor-Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 MayÄ±s)
30 KasÄ±m Pazartesi:
18.00 Adanaspor-BeypiliÃ§ Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)Â
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