SÃ¼per Lig ve TFF 1. Lig'de haftanÄ±n programÄ±

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27.11.2020 - 11:00 | | Ä°STANBUL (AA) -

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanÄ±n programÄ±

SÃ¼per Lig'de 10. hafta, TFF 1. Lig'de 11. hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± oynanacak. Ä°ÅŸte haftanÄ±n programÄ±...Â

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanÄ±n programÄ±
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Futbolda SÃ¼per Lig'e 10. hafta, TFF 1. Lig'e ise 11. hafta maÃ§larÄ±yla devam edilecek.Â 

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, profesyonel liglerde haftanÄ±n programÄ± ÅŸÃ¶yle:

SÃ¼per Lig

BugÃ¼n:

19.30 MKE AnkaragÃ¼cÃ¼-Trabzonspor (Eryaman)

YarÄ±n:

13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor (Kalyon)Â 

16.00 Medipol BaÅŸakÅŸehir-Yukatel Denizlispor (BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim)

19.00 Ã‡aykur Rizespor-Galatasaray (Ã‡aykur Didi)

29 KasÄ±m Pazar:

13.30 BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (KazÄ±m Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Ä°ttifak Holding Konyaspor (BahÃ§eÅŸehir OkullarÄ±)

16.00 KasÄ±mpaÅŸa-GenÃ§lerbirliÄŸi (Recep Tayyip ErdoÄŸan)

19.00 FenerbahÃ§e-BeÅŸiktaÅŸ (Ãœlker)

30 KasÄ±m Pazartesi:

19.30 Demir Grup Sivasspor-GÃ¶ztepe (Yeni 4 EylÃ¼l)

19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k (BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Kadir Has)

TFF 1. Lig

YarÄ±n:

13.30 Bereket Sigorta Ãœmraniyespor-Menemenspor (Ãœmraniye Belediyesi Åžehir)

16.00 Ä°stanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi KadÄ±oÄŸlu)

16.00 Akhisarspor-Ankaraspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Altay-Bursaspor (Bornova Aziz KocaoÄŸlu)

29 KasÄ±m Pazar:

13.30 Ankara KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼-Adana Demirspor (Aktepe)

13.30 Royal Hastanesi BandÄ±rmaspor-Aydeniz Et BalÄ±kesirspor (BandÄ±rma 17 EylÃ¼l)

16.00 EskiÅŸehirspor-AltÄ±nordu (Yeni EskiÅŸehir)

19.00 YÄ±lport Samsunspor-Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 MayÄ±s)

30 KasÄ±m Pazartesi:

18.00 Adanaspor-BeypiliÃ§ Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)Â 

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SÃ¼per Lig ve TFF 1. Ligde haftanÄ±n programÄ±

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