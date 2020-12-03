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03.12.2020 - 10:13 | | AA

Süper Lig'de 11. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 11. hafta, Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında yarın yapılacak maçla başlayacak.

Süper Lig'de 11. haftanın perdesi açılıyor
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Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.30'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor (Gürsel Aksel)

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Türk Telekom)

6 Aralık Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)

7 Aralık Pazartesi:

19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

Not: Gaziantep FK haftayı bay geçecek.

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