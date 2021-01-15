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15.01.2021 - 09:49 | | İSTANBUL (AA) -

Süper Lig'de 19. hafta başlıyor! Haftanın programı...

Futbolda Süper Lig'e 19. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig'de ise erteleme maçları oynanacak.

Süper Lig'de 19. hafta başlıyor! Haftanın programı...
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 19. haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Eryaman)

Yarın:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor (Kalyon)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

17 Ocak Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor (Denizli Atatürk)

16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

18 Ocak Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

Süper Ligde 19. hafta başlıyor Haftanın programı...

 

 

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