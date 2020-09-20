Süper Lig'de 2. hafta puan durumu ve maç sonuçları! - Süper Lig 3. hafta (fikstürü) maç programı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 2. haftada oldukça çarpıcı maçlara sahne oluyor. Haftanın maçında Galatasaray, son şampiyon Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı ve liderlik koltuğuna oturdu...



2. HAFTA PUAN DURUMU (1 MAÇ EKSİK)















