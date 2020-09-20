20.09.2020 - 21:46 |
Süper Lig'de 2. hafta puan durumu ve maç sonuçları! - Süper Lig 3. hafta (fikstürü) maç programı
Süper Lig'de 2. hafta heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 2020-2021 sezonun 2. haftası ise yarın akşam Fenerbahçe Hatayspor maçıyla sona erecek. Dün ve bugün oynanan maçlar ile oluşan sonuçlar ve puan durumunu bir araya getirdik...
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu 2. haftada oldukça çarpıcı maçlara sahne oluyor. Haftanın maçında Galatasaray, son şampiyon Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı ve liderlik koltuğuna oturdu...
2. HAFTA PUAN DURUMU (1 MAÇ EKSİK)