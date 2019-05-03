Süper Lig'de 2 maçın başlama saati değişti

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre daha önce 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacağı açıklanan iki karşılaşmanın başlama saati 20.30 olarak değiştirildi.

Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u Bahçeşehir Okulları Stadı'nda konuk edecek. Trabzonspor ise İstikbal Mobilya Kayserispor ile Medical Park'ta karşı karşıya gelecek.