Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı!

Haftanın en önemli mücadelesinde pazar günü saat 16.00'da oynanacak Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir maçını Halis Özkahya yönetecek. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yöneten Ali Palabıyık'a maç verilmedi.



Süper Lig'in 21'inci haftasında görev yapacak hakemler şöyle:

7 OCAK CUMA

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus)

8 ŞUBAT CUMARTESİ

14.00 İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor (Volkan Bayarslan)

17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Hüseyin Göçek)

17.00 Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü (Alper Ulusoy)

20.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor (Ümit Öztürk)

9 ŞUBAT PAZAR

13.30 Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor (Koray Gençerler)

16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir (Halis Özkahya)

19.00 Kasımpaşa - Galatasaray (Mete Kalkavan)

10 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır)