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05.02.2020 - 12:50 |

Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı!

 Haftanın en önemli mücadelesinde pazar günü saat 16.00'da oynanacak Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir maçını Halis Özkahya yönetecek. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yöneten Ali Palabıyık'a maç verilmedi.

Süper Lig'in 21'inci haftasında görev yapacak hakemler şöyle:

7 OCAK CUMA
20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus)

8 ŞUBAT CUMARTESİ 
14.00 İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor (Volkan Bayarslan)
17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Hüseyin Göçek)
17.00 Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü (Alper Ulusoy)
20.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor (Ümit Öztürk)

9 ŞUBAT PAZAR 
13.30 Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor (Koray Gençerler)
16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir (Halis Özkahya)
19.00 Kasımpaşa  - Galatasaray (Mete Kalkavan)

10 ŞUBAT PAZARTESİ 
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır)

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