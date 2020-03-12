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12.03.2020 - 09:53 | | İSTANBUL (AA)

Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 26. hafta oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

Süper Lig'de 26. hafta heyecanı başlıyor

 

Haftanın açılış maçlarında yarın MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya gelecek.

Derbi mücadelesinde ise 15 Mart Pazar günü Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan) 

14 Mart Cumartesi:

14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediye)

15 Mart Pazar:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

16 Mart Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

 Süper Ligde 26. hafta heyecanı başlıyor

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