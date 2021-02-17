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17.02.2021 - 15:58 | | İSTANBUL (AA) -

Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçını Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 26. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

19 Şubat Cuma:

19.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Halil Umut Meler

20 Şubat Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka

16.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

21 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat

16.00 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan

16.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Hüseyin Göçek

22 Şubat Pazartesi:

19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

Süper Ligde 26. haftanın hakemleri açıklandı

 

 

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