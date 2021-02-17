Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 26. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

19 Şubat Cuma:

19.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Halil Umut Meler

20 Şubat Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Sarper Barış Saka

16.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

21 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor: Serkan Tokat

16.00 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan

16.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Hüseyin Göçek

22 Şubat Pazartesi:

19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya