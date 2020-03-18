18.03.2020 - 12:17 |
Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 27. haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'de 27. haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
27. haftanın hakemleri şu şekilde;
20 Mart Cuma
20.00 Fenerbahçe - Kayserispor : Atilla Karaoğlan
21 Mart Cumartesi
14.00 Gaziantep FK - Ankaragücü: Cüneyt Çakır
17.00 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler
17.00 Sivasspor - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk
22 Mart Pazar
13.30 Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Rizespor - Galatasaray : Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Başakşehir - Alanyaspor: Ali Şansalan
19.00 Göztepe - Trabzonspor: Zorbay Küçük