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18.03.2020 - 12:17 |

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 27. haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 27. haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

27. haftanın hakemleri şu şekilde;

20 Mart Cuma

20.00 Fenerbahçe - Kayserispor : Atilla Karaoğlan

21 Mart Cumartesi

14.00 Gaziantep FK - Ankaragücü: Cüneyt Çakır

17.00 Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

17.00 Sivasspor - Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Beşiktaş - Antalyaspor: Ümit Öztürk

22 Mart Pazar

13.30 Gençlerbirliği - Konyaspor: Alper Ulusoy

16.00 Rizespor - Galatasaray : Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Başakşehir - Alanyaspor: Ali Şansalan

19.00 Göztepe - Trabzonspor: Zorbay Küçük

Süper Ligde 27. haftanın hakemleri açıklandı

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