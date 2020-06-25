Süper Lig'de 29. hafta heyecanÄ± baÅŸlÄ±yor
SÃ¼per Lig'de 29. hafta yarÄ±n yapÄ±lacak tek maÃ§la baÅŸlayacak.
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Ligde haftanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda BeÅŸiktaÅŸ, Vodafone Park'ta Ä°ttifak Holding Konyaspor'u aÄŸÄ±rlayacak. MÃ¼sabaka saat 21.00'de baÅŸlayacak.
HaftanÄ±n Ã¶ne Ã§Ä±kan mÃ¼cadelesinde lider Medipol BaÅŸakÅŸehir ile Galatasaray karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda 28 Haziran Pazar gÃ¼nÃ¼ oynanacak maÃ§ta ilk dÃ¼dÃ¼k saat 21.00'de Ã§alacak.
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re SÃ¼per Lig'de 29. haftanÄ±n mÃ¼sabaka programÄ± ÅŸÃ¶yle:
YarÄ±n:
21.00 BeÅŸiktaÅŸ-Ä°ttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)
27 Haziran Cumartesi:
18.30 FenerbahÃ§e-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Ãœlker)
21.00 Trabzonspor-MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ (Medical Park)
21.00 GÃ¶ztepe-Aytemiz Alanyaspor (GÃ¼rsel Aksel)
28 Haziran Pazar:
18.30 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni 4 EylÃ¼l)
18.30 Ã‡aykur Rizespor-Yukatel Denizlispor (Ã‡aykur Didi)
21.00 Medipol BaÅŸakÅŸehir-Galatasaray (BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim)
21.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)
29 Haziran Pazartesi:
21.00 GenÃ§lerbirliÄŸi-KasÄ±mpaÅŸa (Eryaman)