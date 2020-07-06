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06.07.2020 - 23:29 |

Süper Lig'de 30. hafta puan durumu ve maç sonuçları! - Süper Lig 31. hafta (fikstürü) maç programı

Süper Lig'de 30. hafta heyecanı bu akşam oynanan Kayserispor Beşiktaş maçıyla devam etti. Kayserispor'un 3-1 kazandığı zorlu maç sonrası futbolseverler puan durumunu merak ediyor. İşte Süper Lig'de son puan durumu ve önümüzdeki haftanın maçları...

Süper Lig'de 30. hafta puan durumu ve maç sonuçları! - Süper Lig 31. hafta (fikstürü) maç programı
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Süper Lig'de bitime 4 hafta kala alt ve üst sıralarda heyecan doruğa çıktı. İşte Süper Lig'de 30. haftanın görünümü...

SÜPER LİG 30. HAFTA SONUÇLARI

Denizlispor 0-1 Gaziantep FK

Yeni Malatyaspor 0-0 Gençlerbirlği

Ankaragücü 1-4 Alanyaspor 

Antalyaspor 0-2 Başakşehir

Fenerbahçe 2-1 Göztepe

Kasımpaşa 0-0 Sivasspor

Konyaspor 1-0 Çaykur Rizespor

Galatasaray 1-3 Trabzonspor 

Kayserispor 3-1 Beşiktaş

SÜPER LİG 30. HAFTA PUAN DURUMU

Süper Ligde 30. hafta puan durumu ve maç sonuçları - Süper Lig 31. hafta (fikstürü) maç programı


SÜPER LİG 31. HAFTA MAÇLARI

Süper Ligde 30. hafta puan durumu ve maç sonuçları - Süper Lig 31. hafta (fikstürü) maç programı

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