06.07.2020 - 23:29 |
Süper Lig'de 30. hafta puan durumu ve maç sonuçları! - Süper Lig 31. hafta (fikstürü) maç programı
Süper Lig'de 30. hafta heyecanı bu akşam oynanan Kayserispor Beşiktaş maçıyla devam etti. Kayserispor'un 3-1 kazandığı zorlu maç sonrası futbolseverler puan durumunu merak ediyor. İşte Süper Lig'de son puan durumu ve önümüzdeki haftanın maçları...
Süper Lig'de bitime 4 hafta kala alt ve üst sıralarda heyecan doruğa çıktı. İşte Süper Lig'de 30. haftanın görünümü...
SÜPER LİG 30. HAFTA SONUÇLARI
Denizlispor 0-1 Gaziantep FK
Yeni Malatyaspor 0-0 Gençlerbirlği
Ankaragücü 1-4 Alanyaspor
Antalyaspor 0-2 Başakşehir
Fenerbahçe 2-1 Göztepe
Kasımpaşa 0-0 Sivasspor
Konyaspor 1-0 Çaykur Rizespor
Galatasaray 1-3 Trabzonspor
Kayserispor 3-1 Beşiktaş
SÜPER LİG 30. HAFTA PUAN DURUMU
SÜPER LİG 31. HAFTA MAÇLARI