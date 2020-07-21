21.07.2020 - 11:32 |
Süper Lig'de 34. haftanın programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 34. hafta müsabaka programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 34'üncü hafta programı şöyle:
24 Temmuz Cuma
21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray
25 Temmuz Cumartesi
21.00 Yukatel Denizlispor- MKE Ankaragücü
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK
21.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
21.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor
21.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş
21.00 Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor
21.00 İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor
26 Temmuz Pazar
17.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir