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21.07.2020 - 11:32 |

Süper Lig'de 34. haftanın programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 34. hafta müsabaka programı açıklandı

Süper Lig'de 34. haftanın programı açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 34'üncü hafta programı şöyle:

24 Temmuz Cuma
21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray

25 Temmuz Cumartesi
21.00 Yukatel Denizlispor- MKE Ankaragücü
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK
21.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
21.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor
21.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş
21.00 Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor
21.00 İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor

26 Temmuz Pazar
17.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir

Süper Ligde 34. haftanın programı açıklandı

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