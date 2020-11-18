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18.11.2020 - 12:32 | | İSTANBUL, (DHA) -

Süper Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 9'uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın öne çıkan karşılaşması Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesinde Ümit Öztürk görev yapacak.

Süper Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri belli oldu
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TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 9'uncu hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

21 Kasım Cumartesi
Fatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
Gençlerbirliği - Fenerbahçe:  Halil Umut Meler
Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
22 Kasım Pazar
Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor: Halis Özkahya
Göztepe - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa: Yasin Kol
Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
23 Kasım Pazartesi
Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman

Süper Ligde 9uncu haftanın hakemleri belli oldu

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