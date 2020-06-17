Süper Lig'de beIN Sports ile sorunlar çözüldü!

Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasındaki ödeme krizi sona erdi. beIN Sports’un Katar’da bulunan üst yöneticilerinin önceki gün İstanbul’a gelerek TFF Başkanı Nihat Özdemir ile bir toplantı yaptıkları öğrenildi. Görüşmede iki taraf arasındaki tüm sorunların giderildiği bildirildi. beIN Sport’un yarından itibaren kulüplere biriken alacaklarını vermeye başlayacağı kaydedildi. Uzun süredir devam eden problemin ortadan kalkmasıyla kulüplerin derin bir nefes alması bekleniyor.

Ronaldo ve Marcelo'nun Muhteşem Uyumu