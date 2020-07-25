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25.07.2020 - 07:00 |

Süper Lig'de düşme hattı çok karışık!

Süper Lig’in son haftasında Ankaragücü’nün ardından küme düşecek iki takım daha netleşecek.

Süper Lig'de düşme hattı çok karışık!
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Süper Lig’in son haftasında Ankaragücü’nün ardından küme düşecek iki takım daha netleşecek. 14 ve 15. sıradaki Denizlispor ile Ç.Rizespor bir puan almaları halinde ligde kalmayı garantileyecek. Denizli ya da Rize’nin rakiplerine yenilmesi, Kayserispor ya da Yeni Malatya’nın da galip gelmesi durumunda ikili averajlar devreye girecek, sonuçlara göre üçlü ya da dörtlü averaja da bakılma ihtimali bulunuyor.

Süper Ligde düşme hattı çok karışık

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