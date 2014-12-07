Süper Lig'de flaş ayrılık!

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Kardemir Karabükspor'a 3-0 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Mehmet Özdilek'in sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Mehmet Özdilek ile karşılıklı mutabakata varılarak sözleşmenin feshedilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Özdilek ve ekibine, takımımıza yaptıkları katkılarından ve emeklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyor. Bundan sonraki yaşamlarında sağlık, başarı ve huzur dolu günler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Mehmet Özdilek yönetimindeki Çaykur Rizespor, 12 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 10 puan toplayabildi. Yeşil-mavili ekip, bu maçlarda 10 gol attı, kalesinde ise 19 gol gördü.