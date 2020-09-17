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17.09.2020 - 10:06 | | İSTANBUL (AA)

Süper Lig'de ikinci hafta yarın başlayacak

Süper Lig'de 2. hafta yarın oynanacak Yeni Malatyaspor-Göztepe karşılaşmasıyla başlayacak.

Süper Lig'de ikinci hafta yarın başlayacak
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Ligde cumartesi ve pazar günleri dörder karşılaşma oynanacak. Haftanın kapanış maçında ise Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u pazartesi günü konuk  edecek.  

Süper Lig'de 2. hafta maçlarının programı şöyle:

18 Eylül Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

19 Eylül Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

20 Eylül Pazar: 

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan) 

19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon)

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

21 Eylül Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

Süper Ligde ikinci hafta yarın başlayacak

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