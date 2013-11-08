Süper Lig'de ilk kez!

Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yarın oynanacak maç, saat 19.30'da başlayacak. Karadeniz derbisini, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

İki Karadeniz ekibi, Süper Lig tarihinde yarın ilk defa karşı karşıya gelecek.

Kardemir Karabükspor, 1993-1994, 1997-1998, 1998-1999, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Süper Lig'de bulunma başarısı gösterdi.

Rize temsilcisi ise Süper Lig'de ilk defa 2001-2002 sezonunda yer aldı. Daha sonra 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 ve 2007-2008 sezonlarında mücadele etti.

Çaykur Rizespor uzun bir aradan sonra geçen sezon tekrar Süper Lig'e yükseldi.

İki takımın bu sezon performansı

Sezona Mustafa Yolbulan başkanlığındaki yeni yönetim ve Tolunay Kafkas idaresindeki yeni teknik ekiple başlayan Karabük temsilcisi, oynadığı 10 karşılaşmadan sadece 2'sinden galibiyetle ayrılabilmiş. Oynadığı maçlardan 4 yenilgi ve 4 beraberlik alan Karabük ekibi aldığı 10 puanla ligin 13. sırasında bulunuyor.

Uzun bir aradan sonra lige bu sezon yükselen Çaykur Rizespor ise oynadığı 10 karşılaşmanın 4'ünden galibiyetle ayrılmış. 3 beraberlik ve 3 yenilgi alan Rize ekibi, 15 puanla ligin 9. sırasında yer alıyor.

Ligde oynadığı son 7 maçtan galip ayrılmayı başaramayan Karabük ekibi ile yine oynadığı son 5 maçı kazanamayan Rize temsilcisi yarın bu hasretlerine son vermek için sahaya çıkacak.