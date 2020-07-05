Süper Lig'de kritik maç: Galatasaray - Trabzonspor!

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Dört futbolcu ceza sınırında

Galatasaray’da 4 futbolcu sarı kart cezası sınırında olarak Trabzonspor karşısına çıkacak. Sarı-kırmızılılarda Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram ve Marcelo Saracchi, bugün kart görmeleri durumunda cezalı olacak ve Aytemiz Alanyaspor maçında görev yapamayacak.

CEZALI: Adem Büyük (Galatasaray), Hosseini, Pereira (Trabzonspor)

SAKAT: Muslera, Falcao, Lemina, Andone (Galatasaray), Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı (Trabzonspor)

Süper Lig’de 29 maçın tamamında görev yapan Sörloth, bu sezon Gençlerbirliği maçında kırmızı kart görse de bu cezasını Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Büyükşehir Belediye Erzurum maçıyla çekti. Norveçli golcü, 4 Avrupa maçında da 90 dakika görev alamadı.

Marcao riski!

İlk kez önceki gün takımla beraber tam antrenmana çıkan Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Marcao uzun bir aradan sonra yeşil sahaya adım atacak.

Pandemi süreci için verilen arada ligler başlamadan idmanda sakatlanan Marcao, takımla beraber iki kez antrenmana çıktıktan sonra sahaya adımını atacak. Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın önemi nedeniyle riske edilecek. Terim, oyuncusunun maçta problem yaşaması halinde 17 yaşındaki Emin Bayram kartını sahaya sürecek.

İstanbullular diş geçiremedi

Trabzonspor, 511 gündür İstanbul takımlarına karşı mağlup olmadı.

Geçen sezonun 21. haftasında 10 Şubat 2019’da deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1’lik yenilginin ardından 12 kez İstanbul temsilcilerinin karşısına çıkan bordo-mavililer, 4 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.

Cim-Bom üstün

Galatasaray ile Trabzonspor bugün 129. randevuya çıkarken, geride kalan maçlarda Cim-Bom’un üstünlüğü bulunuyor.

46 yıllık rekabette sarı-kırmızılılar resmi ve özel 128 karşılaşmanın 58’ini kazanırken, 42’si ise Karadeniz ekibinin üstünlüğüyle sonuçlandı. 28 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Ligde de 93 karşılaşmanın 41’ini Galatasaray kazanırken, 30 maçta gülen taraf bordo-mavililer oldu ve 22 müsabaka berabere sonuçlandı.

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