Süper Lig'de kritik maç! Trabzonspor - Fenerbahçe

CELAL UMUT EREN

Trabzonspor ve Fenerbahçe karşılaşmasında nefesler tutulacak, iki takım da 3 puan için sahneye çıkacak. Sezon başından beri golleriyle ses getiren Sörloth ile Muriç, Medical Park’ta şampiyonluk yolunu açmaya çalışacak

Süper Lig’de 20. haftada Trabzonspor ile Fenerbahçe, kozlarını bu akşam saat 20.00’da Medical Park’ta paylaşacak. Zirve yarışının kaderini direkt olarak etkileyecek kritik mücadelede teknik direktörler Hüseyin Çimşir ve Ersun Yanal’ın kozları forvetteki yıldızları olacak.

Sezon başından beri golleriyle ses getiren Alexander Sörloth ve Vedat Muriç, şampiyonluk yolunda takımlarının yolunu açmaya çalışacak.

Gol krallığı yarışında da iddialı olan iki yıldız; bir kez daha takımlarının en büyük kurtarıcısı olmaya çaba harcayacak.



19 gole etki

Trabzonspor’da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki Sörloth, 18 lig maçında 15 gol attı, 4 asist yaptı. OPTA’nın hazırladığı rakamlarda, 18 maçta rakip ceza sahasında 23 kez pozisyon bulan Norveçli, gole çevirme oranında yüzde 65’i yakalayarak ligin en iyisi oldu.

Genç forvet, ligde attığı 15 golün 7’sini kafa vuruşlarında buldu. 7 kez de sol ayağını kullanan Sörloth, 1 defa da penaltıdan sevindi. Vedat Muriç de 18 lig maçında 12 gol atarken 4 asist yaptı.



Krallık yarışı

Kosovalı, 21 kez rakip ceza sahası içinde pozisyon bulup, yüzde 43’lük gole çevirme oranı tutturdu. Muriç, 6 kez sol ayağıyla gol bulurken, 3 kez de sağ ayağıyla ağları havalandırdı. Golcü futbolcu, sadece 1 kez kafa vuruşuyla rakip fileleri sallarken, 2 defa da penaltı noktasına gitti.

Gol krallığı yarışında birinci sırada oturan Sörloth’u Vedat Muriç, 3. sıradan izliyor.

F.Bahçe önde

Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 93 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 23 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe’nin ligdeki 122 golüne, Trabzonspor 93 golle cevap verdi.

Geçen sezon Trabzonspor sahasında 2-1 kazanırken, İstanbul’daki karşılaşma 1-1 sona erdi.



Falette kadroda

Sarı-lacivertli takımda önceki gün lisansı çıkarılan Simon Falette kadroya alındı. Gineli futbolcu, ligde ve kupadaki 4 resmi maçta kadroya dahil olamamıştı. Falette, böylelikle ilk kez takım arkadaşlarıyla maç kadrosunda yer alma şansı yakaladı.

Öte yandan Fenerbahçe, İstanbul’da çalışmalarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde Trabzon’a gitti. Sarı-lacivertli kafile Trabzon’da yoğun güvenlik önlemleri altında karşılandı.

839 gün sonra

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, eski takımı Trabzonspor’un sahasına 839 gün sonra bu sefer rakip takımın çalıştırıcısı olarak çıkacak. Trabzonspor’un başında son olarak 2016-2018’de çalışan Ersun Yanal, bordo-mavililerle son maçına 15 Ekim 2017’de çıktı. Ersun Yanal, Medical Park Stadı’na tam 839 gün sonra yeniden ayak basacak. Tecrübeli teknik adam, tam 6 yıl sonra bu sefer rakip olarak Trabzon’da mücadele edecek.

Ersun Yanal, Fenerbahçe’nin başında çıktığı 3 karşılaşmada Trabzonspor’a karşı 1 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı.

Sosa röportajı